Bundesliga heute live: TSG Hoffenheim - BVB im TV, Livestream und Ticker - Aufstellungen da!

SPORT1 05.09.2026 • 14:39 Uhr Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr in der SNP Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können. Die Aufstellungen sind da.

Bei Borussia Dortmund steht heute Nachmittag in der Bundesliga das Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim an.

Anstoß in der SNP Arena ist um 15.30 Uhr, Schiedsrichter der Partie ist Dr. Matthias Jöllenbeck.

Hoffenheim – Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Insgesamt nimmt Trainer Niko Kovac im Vergleich zum 5:0 im DFB-Pokal gegen den HEBC Hamburg sechs Änderungen in seiner Startelf vor. Neuzugang Ethan Nwaneri sitzt wie erwartet zunächst nur auf der Bank.

Hoffenheim – Dortmund, die offiziellen Aufstellungen:

Hoffenheim: Baumann – Rots, Hajdari, Kabak, Coufal – Daghim, Burger, Avdullahu, Wimmer – Lemperle, Hlozek

Dortmund: Kobel – Gadou, Anton, Mane – Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson – Karetsas, Beier – Guirassy

Für die TSG 1899 Hoffenheim ging die neue Bundesliga-Saison mit einer 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln los, obwohl die Mannschaft in dieser Partie in Führung lag.

Gegen Borussia Dortmund folgt nun das nächste Spiel – diesmal vor heimischem Publikum in der SNP Arena.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck-Comeback rückt näher, Defensive im Fokus

Beim Gast aus Dortmund gibt es erfreuliche Nachrichten: Das Comeback von Nico Schlotterbeck rückt zumindest näher – noch ist er für den Spieltagskader aber keine Option.

Seit Beginn der Vorsaison sammelte Dortmund 16 weiße Westen in der Bundesliga, während Hoffenheim saisonübergreifend nur eine weiße Weste in den vergangenen 13 Bundesliga-Spielen gelang.

Der direkte Vergleich spricht in der jüngeren Vergangenheit klar für Borussia Dortmund: Die TSG Hoffenheim gewann nur zwei der vergangenen zwölf Bundesliga-Duelle gegen den BVB (zwei Unentschieden, acht Niederlagen). Zudem blieb Hoffenheim in keinem dieser Spiele ohne Gegentor.

Wird TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.