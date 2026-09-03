BVB-Trainer Niko Kovac erklärt Comeback-Plan von Nico Schlotterbeck

Maximilian Lotz 03.09.2026 • 13:49 Uhr Nico Schlotterbeck ist in dieser Woche seinem Comeback einen Schritt näher gekommen. BVB-Trainer Niko Kovac schildert nun das weitere Vorgehen.

BVB-Trainer Niko Kovac hat für ein mögliches Comeback von Nico Schlotterbeck einen konkreten Zeitrahmen skizziert.

„Ich hoffe – ich kann es nicht versprechen -, dass wir ihn in den nächsten ein, zwei Wochen komplett im Training haben. Dementsprechend wäre er dann auch eine Alternative“, sagte Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Schlotterbeck war in dieser Woche nach seiner Sprunggelenksverletzung auf den Trainingsplatz zurückkehrt und hatte im Rahmen einer individuellen Einheit erstmals wieder mit dem Ball trainiert.

Schlotterbeck? „Es soll keine Rückschritte geben“

„Schlotti macht schon die Übungen auf dem Platz, natürlich alles isoliert, natürlich alles noch ohne Gegner, beziehungsweise Mitspieler“, berichtete Kovac am Donnerstag.

Das Pensum soll in den nächsten Tagen nun schrittweise gesteigert werden. „Natürlich ist das Ziel, Schlotti so schnell wie möglich dabei zu haben, aber es soll keine Rückschritte geben. Das wollen wir vermeiden. Deswegen bauen wir ihn sehr behutsam auf.“

Schlotterbeck muss ohnehin Sperre absitzen

Für den Auftakt in der Champions League kommende Woche gegen den FC Villarreal wäre Schlotterbeck ohnehin keine Option gewesen. Der Innenverteidiger handelte sich beim Aus gegen Atalanta Bergamo in der vergangenen Saison als Ersatzspieler eine Rote Karte ein und wurde anschließend für ein Spiel gesperrt.