SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

SID 07.09.2026 • 16:41 Uhr Der Platzverweis für den Trainer Vincent Wagner sorgt für reichlich Diskussionen. Die Saarländer gehen nun dagegen vor.

Bundesligist SV Elversberg hat fristgerecht Einspruch gegen die Sperre von Trainer Vincent Wagner eingelegt. Dies bestätigte eine Vereinssprecherin auf SID-Anfrage, nach dem zuvor bereits der Saarländische Rundfunk und die Saarbrücker Zeitung berichtet hatten.

Der Coach des Überraschungsteams hatte beim 4:3-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach eine überaus umstrittene Gelb-Rote Karte gesehen, was in der Regel eine automatische Sperre von einer Begegnung nach sich zieht.

Damit würde der 40-Jährige das Highlight-Spiel gegen den FC Bayern am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) verpassen. Nun kommt es darauf an, ob das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) dem Einspruch der Elversberger stattgibt. Schiedsrichter-Chef Knut Kircher hatte am Sonntag im FIROCKX DOPPELPASS bei SPORT1 eingeräumt, dass der Platzverweis gegen Wagner „in Summe eine unglückliche Situation“ gewesen sei.

Auch Bayern-Boss Dreesen schaltet sich ein

Selbst die Verantwortlichen des kommenden Gegners sprachen sich gegen eine Strafe aus. „Es wäre ja möglich, für das nächste Spiel keine Sperre auszusprechen. Wenn das alle so sehen“, sagte Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen . Wann genau das Sportgericht über den Protest entscheiden wird, ist noch unklar.

Nachdem durch eine falsche Einwurf-Entscheidung ein Gegentor gegen seine Mannschaft gefallen war, hatte sich Wagner aus stillem Protest aufs Feld gestellt. Dafür gab es die erste Verwarnung.