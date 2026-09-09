Der Fall Wagner geht in nächste Runde

Die SV Elversberg will ihren Trainer gegen die Bayern unbedingt an der Seitenlinie sehen. Jetzt kommt es in dem fast schon abgeschlossenen Fall zum nächsten Kapitel.

Bundesligist SV Elversberg will die Sperre seines Trainers Vincent Wagner für das bislang größte Spiel seiner Karriere partout nicht akzeptieren. Nach dem ersten gescheiterten Einspruch vom Montag gegen die Gelb-Rote Karte aus dem Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach (4:3) hat der Aufsteiger nun erneut von diesem Rechtsmittel Gebrauch gemacht.

Nach dem in erster Instanz ergangenen „Einzelrichter-Urteil“ im schriftlichen Verfahren durch das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird das Gericht den Fall nun am Freitag (12.30 Uhr) auf dem Verbandscampus im Frankfurt/Main mündlich verhandeln.

Schiedsrichter-Entscheidung sorgt für Wirbel

Dabei wird endgültig entschieden, ob Wagner am Sonntag (17.30 Uhr) im Topspiel gegen Rekordmeister Bayern München an der Seitenlinie stehen darf oder die eigentlich automatische Sperre für eine Partie Bestand hat.

Nach dem Gegentor in Gladbach zum zwischenzeitlichen 1:2 in Folge einer falschen Einwurf-Entscheidung hatte sich Wagner aus stillem Protest auf das Feld gestellt. Dafür gab es die erste Verwarnung von Schiedsrichter Martin Petersen. Der Platzverweis folgte, weil Wagner nach dem Pausenpfiff auf den Unparteiischen zugegangen war – allerdings ohne ihn verbal zu attackieren. Das sorgte für Diskussionen.

Schiedsrichter-Chef Knut Kircher bezeichnete den Platzverweis im FIROCKX DOPPELPASS bei SPORT1 als „in Summe eine unglückliche Situation“. Das Sportgericht stützte bei seinem ersten Urteil dennoch die Tatsachenentscheidung des Referees.

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