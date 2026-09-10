Konstantelias erfolgreich operiert

Giannis Konstantelias wird am linken Knie operiert. Der behandelnde Arzt veröffentlich ein gemeinsames Foto in den sozialen Medien.

BVB-Pechvogel Giannis Konstantelias ist erfolgreich operiert worden. Der Neuzugang von Borussia Dortmund hatte sich am 1. Spieltag beim 2:0-Sieg gegen den Hamburger SV einen Kreuzbandriss zugezogen.

Am Donnerstag veröffentlichte Prof. Dr. med. Thore Zantop ein gemeinsames Bild mit Konstantelias in seiner Instagram-Story. „Gute Besserung. Die Reha beginnt jetzt“, schrieb Zantop.

Giannis Konstantelias und Prof. Dr. Med. Thore Zantop Giannis Konstantelias und Prof. Dr. Med. Thore Zantop © Instagram @thore.zantop

Neues von BVB-Neuzugang Konstantelias aus dem Krankenhaus

Und auch Konstantelias konnte schon wieder lächeln und reckte seinen rechten Daumen in die Höhe. Sein linkes Bein war mit einem Verband und einem Spezialschuh versehen.

Zantop gilt als international anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der arthroskopischen Kniechirurgie und bildet auch die Physiotherapeuten des Deutschen Olympischen Sportbundes aus. Er behandelt im Sporthopaedicum in Straubing.

Konstantelias war Mitte August vom griechischen Klub PAOK Thessaloniki für kolportierte 26 Millionen Euro nach Dortmund gewechselt.

Borussia Dortmund wartet noch auf Diagnose bei Karetsas

Mit Konstantinos Karetsas befindet sich momentan ein weiterer BVB-Neuzugang im Krankenhaus. Er war beim Auftakt in der Champions League notärztlich versorgt und anschließend mit einer Trage vom Feld transportiert worden.

„Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Es laufen weitere Untersuchungen, wir wollen der Sache ganz genau auf den Grund gehen“, sagte Sportdirektor Ole Book am Donnerstag.

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