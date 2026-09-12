Kovac wird bei Sancho deutlich

Karetsas im Krankenhaus: Jetzt gibt es ein Update

Jadon Sancho wird immer wieder mit einer neuerlichen Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Trainer Niko Kovac kommentiert die Gerüchte um den Engländer.

Niko Kovac hat eine potenzielle Verpflichtung von Jadon Sancho ausgeschlossen. Der 26-Jährige wird demnach also kein zweites Mal zum BVB zurückkehren.

„Ich glaube, wir haben einen richtig guten Transfersommer gehabt“, sagte Kovac am Samstag vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn bei Sky.

Niko Kovac hat über eine potenzielle Rückkehr von Jadon Sancho gesprochen Niko Kovac hat über eine potenzielle Rückkehr von Jadon Sancho gesprochen © IMAGO/Kirchner-Media

BVB: Kovac schließt Sancho-Rückkehr aus

Nach dem Kreuzbandriss von Neuzugang Giannis Konstantelias hat Borussia Dortmund „leider“ nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden müssen. „Aber wir haben richtig gut reagiert“, meinte Kovac. Am Deadline Day verpflichteten die Schwarz-Gelben Ethan Nwaneri per Leihe vom FC Arsenal.

„Wir sind da sehr gut aufgestellt. Der Kader ist sowieso sehr groß. Wir haben 26 Feldspieler, viele junge Spieler“, betonte Kovac, und wurde dann in Bezug auf Sancho deutlich: „Von daher brauchen wir uns damit nicht beschäftigen.“

Auch Experte Fredi Bobic war von der Idee nicht sonderlich angetan. „Ich glaube nicht, dass er unbedingt zum Niko passt. Du musst schon eine hohe Intensität gehen. Er hat Qualität, keine Frage. Nochmal eine Rückkehr zum BVB halte ich für schwierig.“ (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Sancho ist aktuell vereinslos. Bereits von August 2017 bis Juli 2021 spielte Sancho für den BVB. Im Winter 2024 kehrte er für ein halbes Jahr auf Leihbasis zurück.