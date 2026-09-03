Ex-BVB-Star Jadon Sancho erhält ungewöhnliches Angebot

SPORT1 03.09.2026 • 11:30 Uhr Jadon Sancho ist nach seinem Abschied von Manchester United weiterhin ohne Verein. Nun erhält der ehemalige BVB-Star ein ungewöhnliches Angebot.

Führt der Weg von Jadon Sancho etwa in die Wüste? Der frühere BVB-Star hat zusammen mit anderen aktuell vertragslosen Profis einen Lockruf aus Dubai erhalten. Ex-Profi Jonjo Shelvey bot via Mirror Sancho und Co. die Arabian Falcons als eine Option an.

„Wir haben gesehen, wie ehemalige Premier-League-Spieler monatelang ohne Verein waren und ihre ganze Spritzigkeit verloren haben“, sagte Shelvey dem Boulevardblatt. Der frühere Spieler von Newcastle United beendete in diesem Jahr seine aktive Karriere in den Vereinigten Arabischen Emiraten und betreut den Zweitligisten nun als Trainer.

Ex-Profi lockt vertragslose Stars nach Dubai

Neben Sancho warb Shelvey um weitere prominente Profis ohne Klub, die bei den Arabian Falcons die Möglichkeit erhalten sollen, sich fit zu halten. Genannt werden unter anderem Raheem Sterling und Paul Pogba.

„Komm nach Dubai, trainiere jeden Tag mit uns, sammle echte Spielminuten und sei bereit, sobald das Telefon klingelt“, sagte Shelvey.

Sancho ist seit seinem Abschied von Manchester United Ende Juni vereinslos. In den vergangenen Jahren war der Offensivspieler an Borussia Dortmund, den FC Chelsea und Aston Villa ausgeliehen. Zu einem dauerhaften Wechsel kam es jeweils nicht.

Gerüchte um erneute BVB-Rückkehr von Jadon Sancho

Zuletzt gab es nach der schweren Verletzung von Giannis Konstantelias zeitweise Gerüchte um eine erneute BVB-Rückkehr, aber die Dortmunder holten am Deadline Day Ethan Nwaneri vom FC Arsenal auf Leihbasis. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Die Arabian Falcons spielen in der zweiten Liga der Vereinigten Arabischen Emirate und sind mit einer Siegesserie in die neue Saison gestartet. Shelvey steht als Trainer an der Seitenlinie, der frühere Premier-League-Profi Jason Puncheon ist Miteigentümer und Fußballchef. Kapitän der Mannschaft ist der frühere United-Spieler Ravel Morrison. Langfristig strebt der Klub den Aufstieg an.