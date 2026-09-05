Michael Ballack hat einen Verdacht bei Robert Andrich

Christopher Mallmann 05.09.2026 • 15:56 Uhr Michael Ballack übt Kritik am Umgang mit Robert Andrich. Zugleich hat er einen Verdacht, was die Leverkusen-Bosse angeht.

Bundesliga-Legende Michael Ballack hat den Umgang mit Robert Andrich bei Bayer Leverkusen kritisiert. Zugleich äußerte der 49-Jährige einen Verdacht, was die Absichten der Bayer-Bosse angeht.

„Er (Andrich; Anm. d. Red.) wurde geschasst. Man hat ihn im Grunde in die Ecke gestellt und gesagt, du spielst hier keine Rolle mehr. Dann hat es der Trainer machen müssen. Ich denke nicht, dass das nur von dem Trainer kommt, der seit ein paar Wochen da ist, sondern das trägt der Klub mit“, sagte Ballack vor dem Bundesliga-Spiel zwischen Leverkusen und Union Berlin (JETZT im LIVETICKER) bei DAZN.

Die Forderung des 98-maligen Nationalspielers: „Dann sollten das die Verantwortlichen auch mitkommunzieren. Sonst passiert es, dass sich der Trainer ganz früh schon aufreibt. Das kann nämlich ein ganz sensibles Thema werden.“

Ballack über Andrich: „Schmaler Grat“

Leverkusen-Coach Carles Martínez hatte Andrich die Kapitänsbinde abgenommen und Edmond Tapsoba zum Spielführer erklärt. Weder im Pokal noch beim Liga-Auftakt in Elversberg kam Andrich zu einem Einsatz. Auch gegen Union Berlin sitzt der 31-Jährige zunächst auf der Bank. Obwohl die Werkself den Mittelfeldspieler abgeben wollte, entschied er sich zu einem Verbleib.

„Andrich ist nun mal ein deutscher Spieler in dieser Mannschaft. Eine Identifikationsfigur. Und wenn du die noch angreifst … Das, was Leverkusen immer gebraucht hat. Das ist ein schmaler Grat. Du willst Veränderung, du willst dich qualitativ weiterentwickeln. Aber du brauchst die Ergebnisse, dann hast du auch den Support“, erklärte Ballack abschließend.