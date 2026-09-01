Toni Kroos kritisiert Ex-Klub scharf: "Das ist ganz komisch"

Alina Heidenreich 01.09.2026 • 20:11 Uhr Bayer 04 Leverkusen hat durch seine Abgänge einen deutlichen Qualitätsverlust erlitten - findet Toni Kroos. In seinem Podcast "Einfach mal Luppen" erklärt er, was ihn am Transferfenster von Leverkusen besonders stört.

Toni Kroos kritisiert das Transferfenster von Bayer 04 Leverkusen. In seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler: „Ich fand das ein komisches Transferfenster von Leverkusen.“

Zum einen führt er den Wirbel um Robert Andrich an. Leverkusen-Coach Carles Martínez hatte Andrich öffentlich degradiert, indem er Edmond Tapsoba zum Spielführer der Werkself ernannte. Außerdem äußerte Martínez, dass Andrich „im Mittelfeld zunächst eher eine Nebenrolle einnimmt.“

Noch brisanter wurde die Situation durch den Abschied von Exequiel Palacios, der nichts an Andrichs Situation ändern soll. Das stößt auch bei Kroos auf Unverständnis. „Du rasierst einen Rob komplett, um gleichzeitig dann auf der Position noch jemanden zu verkaufen. Weiß ich nicht, das ist ganz komisch“, sagte Kroos.

Toni Kroos sieht Leverkusen nicht unter den Top 5

Der Ex-Weltmeister gesteht Vereinen durchaus zu, auch harte Entscheidungen zu treffen. Seiner Meinung nach muss dem Ganzen dann aber ein Plan zugrunde liegen. „Dann muss ich auf der Position auch richtig gut besetzt sein oder nicht noch die Idee haben, kurz vor Schluss einen abzugeben, der für die Position eingeplant ist. Wirkt alles komisch.“

Kroos ging sogar noch weiter und erklärt: „Mit dem Leverkusen, wo ich damals gespielt habe, hat das jetzt nicht mehr so viel zu tun.“

Zum Anderen kritisierte Kroos das gesamte Transferfenster und meinte, dass abgegebene Spieler nicht gleichwertig ersetzt wurden. Mit Piero Hincapié, Exequiel Palacios und Alejandro Grimaldo hat die Werkself einen deutlichen Qualitätsverlust erlitten. Mit Afonso Moreira, Miguel Gutiérrez und Facundo Medina kann dieser seiner Meinung nach nicht ausreichend ausgeglichen werden.