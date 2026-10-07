Der BVB-Nationalspieler, den bislang kaum einer kennt

Die Nationalspieler des BVB trudeln wieder auf dem Trainingsplatz in Dortmund-Brackel ein. Auch der jüngste Nationalspieler in der Klubhistorie kam während der Länderspielpause zu drei Einsätzen. Der 17-Jährige schwimmt bislang noch völlig unter dem Radar - doch wie lange noch?

Drei Niederlagen – und dennoch ein Gewinner. BVB-Nachwuchsspieler Enzo dos Santos kam in der Länderspielpause in vier Partien dreimal zum Einsatz, zuletzt zweimal von Beginn an. Auch wenn es für Luxemburg zu keinem Punkt reichte, zeigte der gerade einmal 17-Jährige, dass er weiter Schritte nach vorne macht.

Unter Dortmund-Trainer Niko Kovac spielte dos Santos bislang noch keine Rolle. Und dennoch hat ihn der 54-Jährige auf dem Schirm.

Für Luxemburg kam Enzo dos Santos in der Länderspielpause dreimal zum Einsatz Für Luxemburg kam Enzo dos Santos in der Länderspielpause dreimal zum Einsatz © IMAGO/Nordphoto

Kovac verteilt Lob: „Ein sehr, sehr guter junger Mann“

„Ein sehr, sehr guter junger Mann, der fußballerisch richtig gut ist“, lobte Kovac auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Bremen (Freitag, 20.30 Uhr im LIVETICKER) auf SPORT1-Nachfrage. Ob er sich vor Weihnachten schon Hoffnung auf einen Profieinsatz machen darf, ließ der BVB-Coach offen, stellte ihm ein paar Minuten aber zumindest in Aussicht, „wenn er sich weiterhin so entwickelt“.

Gleichzeitig betonte der Trainer, dass dos Santos in Zukunft auch in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln soll.

Dos Santos überzeugt auf Asientour

Wie viel die Dortmunder von ihrem achtmaligen luxemburgischen A-Nationalspieler halten, wurde bereits deutlich. Der Mittelfeldspieler unterschrieb im August einen langfristigen Kontrakt beim achtmaligen deutschen Meister.

„Enzo ist ein Spielertyp, der spannende Anlagen mitbringt und in seinem jungen Alter schon sehr weit ist. Seine Dynamik und seine technischen Qualitäten hat er nicht nur im Nachwuchsbereich, sondern auch schon im Training mit unserer Profimannschaft gezeigt“, betonte BVB-Sportdirektor Ole Book bei der Vertragsverlängerung damals. Auch Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bescheinigte dem Youngster eine „tolle Entwicklung“.

DEINE MEINUNG

Auf der Asien-Reise des BVB durfte dieser erstmals Profiluft schnuppern. In den beiden Testspielen gegen die J-League-Klubs Cerezo Osaka und den FC Tokyo kam dos Santos zum Einsatz und hinterließ in seinen rund 30 Minuten Spielzeit einen bleibenden, positiven Eindruck.

Nach der Tour hatte er mit Wachstumsproblemen im Knie zu kämpfen, sodass er in dieser Spielzeit erst auf einen Einsatz kommt. Mitte September durfte dos Santos in der Regionalliga-Mannschaft beim 3:2-Sieg gegen den SV Rödinghausen in der ersten Hälfte ran.

BVB-Juwel ist jüngster Nationalspieler der Dortmunder

Dos Santos kam im Januar 2025 von Swift Hesperingen in den Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund und lief seitdem für die U17, die U19 sowie für die Nachwuchs-Mannschaft auf, die in der vergangenen Saison mit einem Finalsieg über Real Madrid den Premier League International Cup gewann. Den Treffer zum 1:0-Sieg im Finale bereitete dos Santos vor.

Mit 16 Jahren debütierte er zudem als A-Nationalspieler für Luxemburg und ist damit der jüngste Nationalspieler in der Historie des BVB. Im Mai 2025 wurde er beim 0:0 gegen Irland in der Schlussminute eingewechselt.

Enzo dos Santos im BVB-Training Enzo dos Santos im BVB-Training © IMAGO/Revierfoto

Wie sich sein Standing auch innerhalb der A-Nationalmannschaft entwickelt hat, zeigen nun seine deutlich längeren Einsätze. Im zentralen Mittelfeld nimmt dos Santos zudem eine wichtige Rolle ein.

Kovac stellt Profidebüt in Aussicht

„Wir haben schon gute Jungs. Nicht nur in der U23, sondern auch in der U17 laufen ordentliche Jungs rum“, erklärte Kovac auf SPORT1-Nachfrage und bekräftigte: „Leistung wird immer belohnt und man sieht ja schon, dass wir in den letzten Wochen und Monaten auch jungen Spielern die Möglichkeit gegeben haben, dass sie hier Fuß fassen und sich hier entwickeln.“

Für Kovac war dos Santos bislang noch keine Option – auch, weil sich dieser zu Saisonbeginn mit Patellaproblemen herumschlagen musste.

Doch die Aussagen des Trainers zeigen: Das nächste BVB-Juwel könnte schon bald den nächsten Schritt machen und in den Profikader aufrücken.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach