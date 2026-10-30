„Extrem bitter“: Ilzer leidet mit TSG-Profi

Nach der nächsten Verletzung seines Schützlings Valentin Gendrey gibt Hoffenheims Trainer Christian Ilzer einen Einblick und ein Update. Den kommenden Gegner und dessen formstarken Stürmer lobt er.

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim hat mit Bestürzung auf die erneute Verletzung von Defensivspieler Valentin Gendrey reagiert. „Die Story um Valentin ist extrem bitter“, sagte Ilzer vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) bei Werder Bremen: „Jetzt spielt er endlich von Beginn an und dann dieser Rückschlag. Es haben alle mit ihm gelitten.“

Gendrey (26) hatte sich am Mittwoch beim Pokal-Aus bei Holstein Kiel (3:4 i.E.) einen Wadenbeinbruch zugezogen – laut Ilzer benötige er „eine Operation an der gleichen Stelle“. Im Juli 2025 hatte sich der Franzose den Knöchel gebrochen und war vier Monate ausgefallen. Sein Coach zeigte aber Bewunderung: „Er war am nächsten Tag schon beeindruckend klar.“ Am Freitag sei Gendrey operiert worden.

TSG-Trainer Christian Ilzer leidet mit Valentin Gendrey TSG-Trainer Christian Ilzer leidet mit Valentin Gendrey © AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Ilzer lobt Füllkrug

Generell befinde sich die TSG laut Ilzer gerade in „keiner einfachen Personalsituation“, was aber ebenso wenig als Ausrede gelten soll wie die Partie unter der Woche: „Vom Jammern hat man noch keine Spiele gewonnen“, so der Österreicher.

Für den formstarken Werder-Stürmer Niclas Füllkrug fand Ilzer anerkennende Worte. Der 33-Jährige sei „der, der vorne die Tore macht, aber es gilt, sich nicht ausschließlich auf ihn zu konzentrieren“. Bremen verkörpere „eine sehr stabile Einheit“, Füllkrug bringe „auch eine Persönlichkeit, einen Charakter mit in die Mannschaft“.

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