Jan-Christian Dreesen legt im Zoff mit Jesse Marsch nach. Die Aussagen des kanadischen Nationaltrainers hält Bayerns Vorstandsvorsitzender für "Unfug".

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern, hat auf die Aussagen von Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch reagiert und ihm fehlende Rücksichtsmaßnahme vorgeworfen.

„Wir haben Marsch nicht mehr geantwortet auf den Unfug, den er von sich gegeben hat“, wurde Dreesen im Rahmen eines Fanclub-Besuchs von Absolut Fussball zitiert.

Jan-Christian Dreesen hat auf die Aussagen von Jesse Marsch reagiert Jan-Christian Dreesen hat auf die Aussagen von Jesse Marsch reagiert © IMAGO/Ulrich Wagner

Dreesen teilt gegen Kanadas Verband aus

„Wenn ein Spieler zur Nati geht und unsere Ärzte der Meinung sind, dass man Rücksicht nehmen sollte, treten sie in Kommunikation mit dem Nati-Arzt. Wenn es von gegenseitigem Respekt geprägt ist, nimmt eine Nati auch Rücksicht und schont. Das ist aber leider nicht bei jedem Verband so“, wurde der 59-Jährige deutlich.

Damit spielte Dreesen auf Alphonso Davies an, der aktuell wegen eines Muskelfaserrisses im linken hinteren Oberschenkel ausfällt. Der Verletzung hatte er sich bei einer Länderspielreise mit der kanadischen Nationalmannschaft Anfang November zugezogen.

„Wenn ein Spieler zurückkommt und mehrere Wochen verletzt ist, ist das dein Problem als Klub. Man wünscht sich mehr Rücksichtnahme, denn die Clubs haben das wirtschaftliche und sportliche Risiko“, ärgerte sich Dreesen.

Marsch teilte gegen den FC Bayern aus

Marsch hatte zuvor gegen den deutschen Rekordmeister ausgeteilt. „Ich habe nicht den Eindruck, dass der FC Bayern sich auch nur einen Dreck um die kanadische Nationalmannschaft schert – und das, obwohl ich einige Leute dort kenne und weiß, wie die Deutschen mit der Nationalmannschaft umgehen, vor allem, wenn es nicht die deutsche Nationalmannschaft ist“, wurde Marsch am Freitag vom kanadischen Medium onesoccer zitiert.

Der ehemalige Trainer von RB Leipzig stellte klar: „Ich mag den FC Bayern, aber ich möchte, dass sie wissen: Nur weil wir aus Kanada kommen, heißt das nicht, dass wir keine Ahnung haben, was wir tun, und dass wir ein Haufen Idioten sind.“

DEINE MEINUNG

Das Fazit des 53-Jährigen lautete: „Wir wollen das Beste für Alphonso, für den FC Bayern München – und für die Beziehungen.“

Davies war im Rahmen der Länderspielpause bei seinem Startelf-Comeback (für die Nationalmannschaft) nach über 600 Tagen beim Länderspiel in Guatemala (3:2) bereits nach fünf Minuten ausgewechselt worden.

In ersten Meldungen in Kanada war noch von einer „leichten Muskelzerrung“ die Rede. Zur weiteren Untersuchung kehrte Davies vorzeitig nach München zurück. Der Linksverteidiger wird den Münchnern aufgrund der diagnostizierten Verletzung voraussichtlich in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Heftiger Disput zwischen Bayern und Kanadas Verband

Zwischen den Münchnern und dem kanadischen Verband war es wegen Davies bereits im vergangenen Jahr zu einem heftigen Disput gekommen. Wegen der Kreuzbandverletzung, die sich Davies im März 2025 zugezogen hatte, hatte es zwischen den Münchnern und der Canadian Soccer Association bereits ordentlich gekriselt.

Die Bayern warfen dem Verband vor, den angeschlagenen Davies im unbedeutenden Spiel um Platz drei der CONCACAF-Nations-League gegen die USA eingesetzt zu haben.

Zudem hatten die Kanadier zunächst Entwarnung gegeben. Die Schwere der Verletzung war erst in München diagnostiziert worden. Dreesen hatte deshalb sogar mit juristischen Schritten gedroht.

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