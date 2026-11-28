In Abwesenheit des verletzten Manuel Neuer hütet Jonas Urbig das Tor beim FC Bayern. Geht es nach Dietmar Hamann, kann das gern für den Rest der Saison so bleiben.

Neben Jamal Musiala bestimmte zuletzt beim FC Bayern auch Manuel Neuer die Schlagzeilen, aus privaten und sportlichen Gründen. Wird der aktuell verletzte Weltmeister von 2014 nach seiner Rückkehr gar nicht mehr Stammkeeper bei Bayern? Das kann sich Dietmar Hamann gut vorstellen.

Der ehemalige Profi des FCB lobte bei Sky den designierten Neuer-Erben Jonas Urbig und stellte infrage, ob es den Routinier nach seiner Rückkehr im kommenden Jahr überhaupt noch im Kasten braucht.

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern aktuell verletzt Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern aktuell verletzt © IMAGO/STEINSIEK.CH

FC Bayern mit Urbig statt Neuer besser aufgestellt?

„Ich wüsste nicht, warum er nicht nochmal einen Schritt machen sollte“, meinte Hamann zu Urbig: „Wenn er spielt, hält er gut. Für mich stellt sich die Frage, ob du im Januar nochmal den Torwart wechselst? Wen er bis Weihnachten so weiterhält, wie er das bisher gemacht hat.“

Nach Ansicht von Hamann sollten die Bayern konsequent bei Urbig als Stammkeeper bleiben. „Für mich wäre das die naheliegendste Option, dass du sagst: Wenn der jetzt gut hält, warum soll ich den Neuer nochmal reinstellen? Der war jetzt so oft verletzt, Urbig hat seine Sache gut gemacht, wenn er spielt.“ Den TV-Experten „würde es nicht wundern, wenn er so weiterspielt, wenn er bis Ende der Saison im Tor ist.“

Kahn über Neuer-Reise: „Natürlich unglücklich“

Der an einem Sehnenteilriss laborierende Neuer hatte seine Verletzungspause überraschend mit einer Reise nach Brasilien verbunden und damit für viel Aufsehen gesorgt. Oliver Kahn nannte Neuers Trip unter den aktuellen Entwicklungen beim FC Bayern „natürlich unglücklich“.

In der Sendung Triple bei Sky meinte Kahn: „Sind wir doch ehrlich, wenn die jetzt weiterhin auf dem Erfolgsweg wären und hauen einen Gegner nach dem anderen weg, dann kannst du auch mal kurz nach Australien fliegen und da deine Reha machen. So ist es halt unglücklich.“

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