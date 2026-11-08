Niclas Füllkrug blockt alle Fragen zur Nationalmannschaft ab. Als es ihm zu bunt wird, verlässt er sogar das Interview.

Werder-Stürmer Niclas Füllkrug hat ein Interview im Aktuellen Sportstudio auf kuriose Art und Weise abgebrochen. Als der DFB-Rückkehrer nach der Auswärtsniederlage beim VfB Stuttgart (0:1) auf ein Zitat von Bundestrainer Jürgen Klopp angesprochen wurde, verließ er fluchtartig das ZDF-Studio.

„Ne, danke. Ciao“, sagte Füllkrug und beendete damit das Gespräch mit Reporter Florian Zschiedrich, dem er anstandshalber noch die Hand gab.

Niclas Füllkrug am Samstagabend in Stuttgart Niclas Füllkrug am Samstagabend in Stuttgart © IMAGO/Sportfoto Rudel

Zuvor hatte Zschiedrich ihm mehrere Fragen zu seiner bevorstehenden Rückkehr ins DFB-Team gestellt – Fragen, die Füllkrug nicht zu passen schienen und die er allesamt abwehrte.

Füllkrug: „Bisschen Respekt“

„Das werde ich nach einer 0:1-Niederlage nicht tun“, erwiderte er, als Zschiedrich ihn um eine Botschaft an Klopp bat. „Bisschen Respekt, wir haben gerade ein Spiel verloren. Ist gerade gar nicht in meinem Kopf.“

Ob er zumindest ein wenig Vorfreude empfinde? „Da denke ich jetzt nicht dran. Das interessiert mich gerade auch nicht. Ich will nicht unhöflich sein, aber wir haben gerade ein Spiel 0:1 gegen Stuttgart verloren, obwohl wir ein gutes Spiel gemacht haben, und dann denke ich jetzt bestimmt nicht daran, was nächste Woche ist. Das interessiert mich gerade nicht“, wiederholte Füllkrug seinen Standpunkt.

Als Reporter Zschiedrich es dann erneut versuchte, wurde es Füllkrug zu bunt. Der Angreifer sagte seine letzten Worte und reichte Zschiedrich mit einem breiten Lächeln die Hand.

Füllkrug zurück im DFB-Team

„Ach, doch nicht? Ich hab’s probiert, ich hab’s probiert. Tschüs. Danke, Niclas“, sagte Zschiedrich zum Abschied, während Füllkrug das Studio verließ.

Der Stürmer von Werder Bremen war am vergangenen Donnerstag von Bundestrainer Klopp in den DFB-Kader für die Nations League gegen Serbien und die Niederlande berufen worden. Sein bislang letztes Spiel für die Nationalmannschaft datiert vom 8. Juni 2025, als Deutschland im Spiel um Platz drei in der Nations League gegen Frankreich verlor (0:1).

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