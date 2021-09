BVB besiegt Sporting - RB Leipzig verliert gegen Brügge - Stimmen

Das tut gut, das war heute kein Spektakel, es war sicherlich kein Highlight-Fußball, aber angesichts der personellen Probleme haben wir verdient gewonnen. Wir haben fast nichts zugelassen und haben es am Ende sauber zu Ende gespielt, was uns oft nicht so gelingt. Deshalb bin ich zufrieden, weil es heute einfach nur darum ging, die drei Punkte einzufahren. Das haben wir geschafft und jetzt stehen wir in der Tabelle mit Ajax an der Spitze und im nächsten Spiel bei Ajax und dann geht es natürlich auch um die Tabellenführung.“