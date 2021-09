Champions League: Lille gegen Wolfsburg - mit Fluch der Überraschungsmeister

Lille ist nach fünf Spieltagen ebenfalls auf dem 12. Rang der Ligatabelle gelandet. OSC holte zwar durch den 1:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain den Ligapokal, doch in der Ligue 1 gelang den Doggen, die in der vergangenen Saison Serienmeister PSG vom Thron stießen, nur ein Sieg. Vor dem Duell in der Champions League gegen den VfL Wolfsburg herrscht Katerstimmung im Norden Frankreichs.