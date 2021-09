FC Bayern mit Gala gegen Dynamo Kiew - Süle, Sané und Lewandowski überragen

Robert Lewandowski (bis 79.): Verwandelte den Handelfmeter zur Führung eiskalt - genauso wie den Pass von Thomas Müller beim 2:0. Ansonsten mit relativ wenig Akzenten. Steht damit nach neun Pflichtspielen bei 13 Treffern (vier davon in der Champions League). Was für eine Quote! SPORT1-Note: 1,5.