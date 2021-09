Manchester City verliert in Champions League gegen PSG: Kann Guardiola keine großen Spiele?

Doch ganz so einfach ist es nicht. Das Spiel der Citizens lässt Beobachter mit einem Fragezeichen zurück. Der englische Meister galt bei Buchmachern eigentlich als leichter Favorit. In der Liga fingen sich die Skyblues nach der Auftaktpleite gegen Tottenham, am vergangenen Wochenende schlug City in der Revanche des CL-Finals den FC Chelsea um Thomas Tuchel mit 1:0. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)