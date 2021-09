FC Bayern beste Mannschaft in Europa für Pires, PSG muss lernen

Lewandowski sei aktuell der beste Stürmer der Welt: „Wenn man sich seine Leistungen in den vergangenen zwei bis drei Jahren ansieht, hätte er in diesem Jahr den Ballon d‘Or verdient. Er trifft quasi in jedem Spiel, er ist sehr elegant am Ball, er hat seine Spielweise zuletzt noch einmal perfektioniert, indem er auch seine Mitspieler in Szene setzt.“