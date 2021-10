Champions League: Gregor Kobel erklärt die Pleite gegen Ajax Amsterdam - erneutes Mentalitätsproblem beim BVB?

„So ein Spiel – wenn man es positiv sehen will – kann auch weiterhelfen, genauso solche Spiele in Zukunft besser zu machen“, erklärte der Schweizer im Gespräch mit SPORT1 und sprach damit einen erhofften Lerneffekt an: „Im letzten Spiel hat vielleicht etwas Emotionales gefehlt, um dagegen zu halten. Das ist sicher ein Punkt, den wir noch besser machen müssen: auch in harten Spielen mal dagegen zu halten.“ (BERICHT: Presse: „Ajax walzt Dortmund nieder“)