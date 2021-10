David Alaba spricht mit Toni Kroos über FC-Bayern-Wechsel zu Real Madrid

Damit aber nicht genug, denn der deutsche Weltmeister steigerte sein Programm noch weiter. „In der dritten Woche gehe ich wieder ins Dampfbad und dann liegt er da mit Hanteln. Da sage ich: „Anton was ist mit dir passiert in den letzten sieben Jahren?“ In der vierten Woche gehe ich runter und da sitzt er in der Sauna auf dem Fahrrad.“