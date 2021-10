FC Salzburg: Trainer Jaissle über Adeyemi, Sesko und Gegner Wolfsburg

Jaissle: In der Champions League sprechen wir nicht über Ergebnisse. Das habe ich in meiner Ansprache auch der Mannschaft erklärt. Wir definieren uns nicht über die Resultate, sondern über die Art und Weise des Fußballs. So, wie wir es jetzt in zwei Partien gemacht haben, so wollen wir das auch in den weiteren Begegnungen der Gruppenphase machen. Für viele Spieler sind es die ersten Champions-League-Partien. Wo wir dann am Ende landen? Das werden wir sehen. Aber die mutige und freche Spielweise wollen wir beibehalten.