BVB: Erling Haaland mit Magnus Carlsen bei Champions League

Wer genau hinsah, entdeckte an seiner Seite einen prominenten Begleiter. In Jeans, schwarzem Mantel und mit Vollbart hatte sich ein wahrer Großmeister seines Fachs an die Seite von Dortmunds Norweger gesellt: Landsmann und viermaliger Schachweltmeister Magnus Carlsen! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)