Champions League: Borussia Dortmund in der Einzelkritik - Bellingham ragt heraus

JUDE BELLINGHAM: Die Zuschauer reiben sich immer wieder verwundert die Augen, dass dieser Junge erst 18 Jahre jung ist. Ein Genuss, ihm zuzusehen. Mit einem Weltklasse-Solo tanzte er in der 13. Minute die ganze Ajax-Abwehr aus und legte auf Hazard ab, der leider zu wenig draus machte. Auf dem Boden liegend peitschte Bellingham anschließend die Fans an. Was er sich aber ankreiden muss: Die Kopfball-Chance in der 8. Minute muss er einfach nutzen, da stand er völlig frei. Musste nach dem Schlusspfiff von Trainer Rose aufgebaut werden. SPORT1-Note: 2