Champions League: BVB fehlt Top-Qualität in der Breite - Kommentar

SPORT1 stellte Trainer Marco Rose noch am Mittwochabend die Qualitäts-Frage. Seine Antwort: „Auf meine Jungs lasse ich nichts kommen. Ich bin froh über jeden, der da ist, sich reinschmeißt und sich stellt.“ Freilich verwies der Trainer auf die vielen Verletzten. Er fügte aber auch an: „Natürlich werden wir ein Fazit ziehen, analysieren und am Kader was machen. Dafür haben wir möglicherweise im Sommer Zeit. Bis dahin sind wir gut aufgestellt. Wir haben im Moment einfach zu wenig gesunde Spieler.“(DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)