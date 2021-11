Champions League: Pressestimmen zur Niederlage von Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon

CBS Sports (USA): „Selbst ohne den verletzten Erling Haaland sollte eine Mannschaft dieses Formats eigentlich andere Pläne haben, aber das war nicht zu erkennen. Die Hintermannschaft war nicht auf der Höhe, und der Fehler von Nico Schulz führte zum Führungstreffer von Goncalves. Als sie dann in der 74. Minute ein wenig Feuer zeigten, wurde Emre Can des Feldes verwiesen, was die Niederlage endgültig besiegelte.“