Champions League: BVB-Einzelkritik - 6 für Schulz, Reinier, 5 für Can, Reus, Zagadou, Pongracic, Witsel

GREGOR KOBEL: Der große Rückhalt in dieser Zick-Zack-Saison des BVB konnte das Horror-Aus in Lissabon auch nicht verhindern. Von Beginn an unter Druck, spielte aber aufmerksam mit. An allen Gegentreffern war der Schweizer machtlos. Den Strafstoß kurz vorm 0:3 (83.) parierte er sogar noch. Verhinderte zudem mit seiner Glanztat gegen Sarabia schlimmeres (48.). SPORT1-Note: 3