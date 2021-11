FC Bayern: Nagelsmann schlägt Alarm wegen wackliger Defensive

Und Sarr? Der 29-Jährige konnte nicht zeigen, dass Nagelsmann sich auf ihn in der Champions League ganz ohne Magenschmerzen verlassen kann. Gleich nach seiner Einwechslung in der Pause war er überfordert und handelte sich eine Gelbe Karte ein - in einer Situation, in der er fast einen Elfmeter riskiert hatte. In der Folge zeigte sich Sarr in der Spieleröffnung ideenreich und sicher, aber defensiv ebenso unsicher.