Champions League: Skandalspiel bei FC Porto gegen Atlético Madrid

„Ich bin seit 10 Jahren im Verein und die Mannschaft begeistert mich immer noch mehr als das, was in diesen 10 Jahren passiert ist“, schwärmte Coach Diego Simeone: „Wir werden sie als die klassischen Champions-League-Spiele eines Lebens gegen eine großartige Mannschaft in Erinnerung behalten, mit langen Spielzeiten. Wir sind uns sehr ähnlich. Das Spiel hatte von allem etwas: Platzverweise... Fußball, sehr schön“. Doch was war eigentlich passiert?