Champions League: Thomas Müller trifft auf Lieblingsgegner FC Barcelona

In einer weiteren unvergesslichen Partie beim 4:0 im Halbfinal-Hinspiel 2013 in der Münchner Allianz Arena war Müller für den ersten und letzten Treffer zuständig. Auch im Rückspiel im Camp Nou traf er und sicherte damit den Einzug ins Finale, in dem die Bayern Borussia Dortmund besiegten und das Triple mit Coach Jupp Heynckes feierten.