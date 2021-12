RB Leipzig: Mintzlaff über Entlassung von Marsch und Roger Schmidt

Zwei Tage später steht für Interimstrainer Achim Beierlorzer, der zuvor Co-Trainer war, schon ein Endspiel mit den Sachsen an. Gegen City spielt Leipzig in einem Fernduell mit dem punktgleichen FC Brügge um ein Überwintern in der Europa League (Champions League: RB Leipzig - Manchester City, ab 18.45 Uhr im LIVETICKER).