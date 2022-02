Diesen Kniff schaute sich Sir Alex Ferguson vom FC Bayern ab

Ferguson, der 1941 in Glasgow zur Welt kam, schaute sich zu Beginn seiner Trainer-Karriere gerne etwas von anderen großen und erfolgreichen Klubs ab. So flog er einst extra nach Mönchengladbach, um sich das Offensivspiel der legendären Weisweiler-Elf genauer anzuschauen. Vom FC Bayern übernahm er die Skischuh-Heizung in der Kabine, um nasse Fußballschuhe schneller trocknen zu können.