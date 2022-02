Sven Ulreich spielt in der Champions League - Böse Erinnerungen an Patzer bei Real Madrid 2018

Bayern-Coach Julian Nagelsmann gab vor dem Achtelfinal-Hinspiel zu, dass Neuer dem Team fehle, stärkte aber auch seiner Nummer 2 den Rücken: „Sven Ulreich hat es gegen Bochum gut gemacht. Manu ist nach wie vor der beste Torwart der Welt. An Sven lag es sicherlich nicht, dass wir in Bochum so gespielt haben.“