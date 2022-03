Champions League: Droht Sergio Ramos das Karriereende? Denkmal von PSG-Star bekommt Risse

Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid (Champions League: Real Madrid - Paris Saint-Germain, Mi., ab 21 Uhr im LIVETICKER) Flutlichtspiel am 9. März. Im Estadio Santiago Bernabéu, dem Ort, an dem Ramos zur Real-Ikone aufstieg, seinem Wohnzimmer, in dem er so viele große Erfolge feierte und die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führte. Doch nach einer triumphalen Rückkehr sieht es nicht aus. Es ist fraglich, ob der Spanier in der Hauptstadt seines Heimatlandes überhaupt spielen kann.