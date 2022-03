FC Bayern: Pressestimmen zur Champions League - "Dampfwalze macht Salzburgs 'Bullen' platt!"

Kleine Zeitung: „Bayern erteilt Salzburg eine Lektion. Der Traum von einem Viertelfinale in der Champions League endete für Salzburg mit einer schweren Enttäuschung. Schon während der ersten Spielhälfte dürfte in vielen Köpfen die Ursachenforschung eingesetzt haben, woran es denn gelegen sein könnte, dass gegen den FC Bayern diesmal nichts zu holen war. Aber so was von gar nichts. Das konzertierte, durchgängige Hochgeschwindigkeits-Angriffsspiel des FC Bayern war von den Salzburgern diesmal regulär nicht zu stoppen, wie die beiden Elferfouls von Wöber an Robert Lewandowski (11., 19.) zeigten.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)