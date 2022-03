FC Bayern: Müller erleichtert, Neuer stolz - Stimmen zum Sieg gegen Salzburg

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern): „Das war ein Statement und ein Ausrufezeichen. Wir hatten mit den Elfern einen guten Start, das hat sich dann fortgesetzt. Wir haben uns anders präsentiert und nicht so viele Konter zugelassen, standen stabiler. Das lässt natürlich hoffen, dass es so weitergeht. Wir sind heute anders aufgetreten. Das hat man heute von Anfang an gesehen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)