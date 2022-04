Champions League: "Der neue Chelsea-Besitzer" - Karim Benzema nach Real-Gala gefeiert - Pressestimmen

The Guardian: „Karim Benzemas Hattrick für Real Madrid bringt Chelsea an den Rand des Ausscheidens. Manchmal sind die Alten die Besten. Als zu langsam für das Tempo des modernen Fußballs verschrien, drehte Real Madrid die Uhr zurück und erinnerte den Rest Europas daran, dass es immer einen Platz im Spiel für so clevere Mittelfeldspieler wie Luka Modric und so tödliche Stürmer wie Karim Benzema geben wird.“