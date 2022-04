Champions League: Thiago nach Liverpool-Sieg als "unantastbar" gefeiert

Die meisten Ballaktionen, 96 Prozent (!) seiner 103 Pässe zum Mitspieler gebracht, alle neun Verlagerungen kamen an. Dazu hatte Thiago zehn Balleroberungen vorzuweisen und verpasste bei einem Hammer aus 30 Metern an das Lattenkreuz nur knapp ein Tor an diesem Abend. Und dass, obwohl Villarreal-Coach Unai Emery den Ex-Bayern-Star unter Sonderbewachung gestellt hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)