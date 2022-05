Champions-League-Finale 2002: Bayer unterliegt Real Madrid wegen Zidane - Kleine blickt zurück

Roberto Carlos setzte sich an der Seitenauslinie in einem engen Zweikampf durch, brachte den Ball beinahe kerzenartig in den Strafraum – und der große Künstler Zinedine Zidane versenkte das Leder traumhaft schön mit seinem linken Fuß per Volley unhaltbar für Keeper Hans-Jörg Butt unter die Latte.