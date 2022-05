Champions League: Finale findet im Stade de France statt - Historie des Stadions

An den Eingängen des Stade de France hatten sich drei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. In den Katakomben nach dem Spiel blieben beide Teams ein Großteil der Nacht zusammen, um sich zu schützen und abzuwarten bis sich die Lage beruhigt. Die Zuschauer verließen Saint-Denis in Schockstarre und wollten so schnell wie möglich nach Hause. Es war der schwärzeste Abend der Stade-de-France-Geschichte.