Klopp-Ansage nach Niederlage mit Liverpool gegen Real Madrid: "Ihr werdet uns wiedersehen"

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): „Wenn der Torwart beim Gegner Man of the Match ist, ist immer eine scheiß Nachricht. Die Stimmung in der Kabine war nicht gut. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir die aus dem Stadion fegen. Die haben Klasse und sind abgezockt ohne Ende. Für die Jungs ist das jetzt aber brutal schwer. Das ist die maximale Enttäuschung. Ich bin sehr stolz auf die Jungs, aber bei ihnen ist das noch nicht so richtig angekommen.“