FC Liverpoo,l Noten: Mohamed Salah tragisch gegen Real Madrid im Champions-League-Finale

MOHAMED SALAH: Holte viele Bälle im Zentrum ab. Außen im 1-gegen-1 zu Beginn ungewohnt ineffektiv. Setzte eine sehr gute Kopfballchance in Halbzeit eins genau in Courtois Hände. Drehte in der zweiten Hälfte mächtig auf, scheiterte aber mehrfach am unbezwingbar wirkenden Courtois. SPORT1-Note: 3