Champions League Playoffs: Bayern-Leihgabe Malik Tillman bricht den Rangers-Bann!

Für Tillman ist es bereits der zweite wichtige Scorerpunkt in der Qualifikation für den größten europäischen Klubwettbewerb. Schon beim Drittrundenduell mit Union SG traf er. Und auch in der Liga netzte die Bayern-Leihgabe schon ein. Bisher ist der Transfer des gebürtigen Nürnbergs, der für die US-Nationalmannschaft auflaufen will, also ein voller Erfolg.