"Barca macht dem FC Bayern Angst" - Pressestimmen vor dem Duell & zur Rückkehr von Lewandowski

Die Situationen von Barcelona und Bayern haben sich in nur wenigen Monaten deutlich verändert. Die Anwesenheit von Lewandowski bei Barca und der überragende Saisonstart sowie der zögerliche Start der Nagelsmann-Mannschaft in der Bundesliga sind Grund für den Wandel der Situationen. Das Spiel kommt für Barcelona zu einem besseren Zeitpunkt als für die Bayern. Tatsächlich ist das Team von Trainer Xavi der Favorit in der Allianz Arena.