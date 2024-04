Kimmichs eindeutige Antwort auf die Eberl-Kritik - Bayern-Star spricht auch über Barca-Interesse

Für Joshua Kimmich ist der FC Bayern bei seiner Zukunftsplanung der „erste Ansprechpartner“, die Trainerfrage spielt dabei angeblich für ihn nur eine untergeordnete Rolle. Wer auf Thomas Tuchel folgen werde, sei zwar „eine wirklich interessante Frage für mich“, sagte der Nationalspieler der spanischen Zeitung AS . „Aber ich weiß, dass du einen Vertrag nicht mit einem Coach unterschreibst, sondern mit dem Klub. Das Wichtigste für mich als Spieler ist der Klub, nicht der Coach.“

In München steht Kimmich noch bis 2025 unter Vertrag. Immer wieder wurde er in der Vergangenheit auch mit Real Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht: „Im Moment denke ich nicht darüber nach. Wie ich schon sagte, werde ich zuerst mit Bayern sprechen. Aber natürlich sind Barcelona und Real Madrid großartige Vereine mit einer unglaublichen Geschichte.“