BVB: Haaland "am Ende eine gewisse Belastung" - erstaunliches Kehl-Gesständnis

So sei am Ende „der Zeitpunkt des Transfers für beide Seiten der richtige“ gewesen, stellte Kehl fest und betonte: „Wir alle freuen uns für Erling, dass er weiterhin so erfolgreich ist. Er ist ein richtig guter Typ. Wir wussten, was für einen Spieler wir verlieren und dass er auch bei Manchester City den Unterschied machen würde.“