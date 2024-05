Champions League: Hummels beklagt fehlende Wertschätzung für BVB-Star

Schlotterbeck: „Ich weiß, dass ich seit Monaten performe“

„Ich weiß, dass ich schon seit Monaten performe. Man legt es mir bloß manchmal anders aus“, sagte Schlotterbeck in der vergangenen Woche, als er darauf angesprochen wurde, wie er seine Leistungen bewerte. Wie alle deutschen BVB-Spieler bis auf Stürmer Füllkrug wurde der 24-Jährige in der vergangenen Länderspielpause nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert. Durch gute Leistungen wolle er sich aber in den Fokus des EM-Kaders spielen, so der Innenverteidiger.