FC Bayern: Die unbekannte Seite des Leroy Sané

„Man sieht einfach, dass er in solchen Spielen Spaß hat aufzudrehen“, schwärmte Leon Goretzka. „Das ist das, was wir von Leroy brauchen“, sagte Thomas Müller über die Entstehung der beiden Tore. Und Manuel Neuer bezeichnete Sané als „Schlüsselspieler für besondere Momente“. Der Kapitän: „Wir wissen, was wir an Leroy haben. In dieser Verfassung ist er extrem wichtig für uns, weil er Spiele entscheiden kann.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League).