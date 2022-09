FC Bayern München: Präsident Herbert Hainer verrät - So lief Bayerns Treffen mit Laporta

Doch diese Ungereimtheiten sind inzwischen abgehakt. Beim obligatorischen UEFA-Treffen vor dem Kracher am vergangenen Dienstag in der Champions-League-Gruppenphase setzten sich die Verantwortlichen beider Klubs in der Käfer Schänke, einem Edel-Restaurant in der Münchner Innenstadt, an einen Tisch – und sprachen sich aus.