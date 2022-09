„Haaland ist Dortmunds Albtraum“ - die Pressestimmen zu BVB - ManCity in der Champions League

The Guardian: „Borussia Dortmund wusste genau, was sie von Erling Haaland erwarten konnten. Er erzielte in zweieinhalb produktiven Jahren 86 Tore in 89 Auftritten. Sie waren vorgewarnt und es machte dennoch keinen Unterschied. Der Stürmer von Manchester City wurde von seinem ehemaligen Arbeitgeber 84 Minuten im Griff gehalten. Es machte aber keinen Unterschied.“